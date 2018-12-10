CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimler kapsamında Gaziantep için temasa geçtiği iddia edildi. İki parti arasında eski belediye başkanı ve milletvekili Celal Doğan'ın ortak adaylığı konusunda müzakere yürüttüğü öne sürüldü. Görüşmelerin ise Gaziantep milletvekilleri ve il örgütleri aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

CHP 'nin "gönül ittifakı" yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçim teması sürüyor. İki parti arasında Gaziantep pazarlığı yapıldığı öğrenildi.

Kulislerde CHP ile HDP'nin eski belediye başkanı ve milletvekili Celal Doğan'ın ortak adaylığı konusunda müzakere yürüttüğü konuşuluyor. Uzun bir süre CHP'den Gaziantep belediye başkanlığı yapan Doğan, 25'inci dönemde de HDP'den milletvekili seçilmişti.



Ulusal Kanal'ın CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre, iki parti arasındaki görüşmeler milletvekilleri ve il örgütleri aracılığıyla sürdürülüyor.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Ahmet Türk ile bir otelde gizli görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. O görüşmede Türk, Kılıçdaroğlu'na HDP tabanının da kabul edeceği adayların olması gerektiği önerisinde bulunmuştu.

İki parti arasında arka kapı diplomasisi yürütülürken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan da dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Buldan, CHP ile İyi Parti'yi bazı kentlerde destekleyebileceklerini söylemişti. Bu desteklemenin ise adaylara bağlı olduğunu belirtmişti.



Kulislerde, İyi Parti teşkilatlarında CHP'ye "HDP" eleştirisi yapıldığı, bu kapsamda İyi Parti Genel Merkezine de tepki gösterildiği ifade ediliyor. İyi Parti tabanının da HDP işbirliğinden dolayı CHP adaylarına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Meclis kulislerinde, HDP desteğinin aranması halinde, milliyetçi oyların AKP ve MHP'ye de gidebileceği uyarısında bulunuluyor.

HABER: GÜRKAN DEMİR

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