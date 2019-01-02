CHP ile HDP'nin Mersin için arka kapı diplomasisi ile sürdürdüğü işbirliği müzakerelerinin yeni ayrıntılarına ulaştık. İki parti kaynaklar, HDP Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Akdeniz'de kendi adayının desteklenmesini istediği, bilgisini veriyor. Karşılığında ise büyükşehir ve Tarsus belediyesi için HDP'nin CHP'yi desteklemesi gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce HDP ile kurumsal işbirliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Kamuoyunun tepkisini çekmemek için HDP ile görüşmelerde arka kapı diplomasisi yöntemi kullanılıyor.



Ulusal Kanal, iki parti arasında yürütülen müzakerelere ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı. Edinilen bilgilere göre HDP, Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan Akdeniz'de kendi adayının desteklenmesini talep ediyor. Karşılığında ise büyükşehir ve Tarsus belediyesi için HDP'nin CHP'yi desteklemesi öneriliyor.



Daha önce HDP'nin Mersin'de CHP'nin Fikri Sağlar'ı aday göstermesi durumunda desteklemeye sıcak baktığını gündeme getirmiştik. Sağlar'ın yanı sıra HDP'nin eski milletvekili Aytuğ Atıcı'nın da adaylığına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. 4 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi'nde CHP'nin Mersin adayını ilan etmesi bekleniyor.



Bu arada CHP ile İyi Parti arasındaki heyetlerin çalışması devam ediyor. Ancak CHP tabanındaki ittifak rahatsızlığı da büyüyor. Balıkesir ve Denizli'nin ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de olası ittifaka tepki var. İlçe yönetimi ile gençlik ve kadın kolları yöneticileri Körfez ilçesinde adayın İyi Parti'den olacağına ilişkin duyumların ardından parti binasında oturma eylemi başlattı.



Öte yandan AKP ile 30 büyükşehir için el sıkışan MHP Genel Merkezi Samsun İl Başkanını görevden aldı. Samsun milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevk edildi.



Usta yaptığı bir açıklamasında ittifak pazarlıkları kapsamında Samsun'da 7 ilçe istediklerini ancak AKP'nin 2 ilçe verdiğini söylemiş, "İttifak olmazsa olmazımız değil" demişti. Bu sözler Usta hakkında disiplin süreci başlatıldı.



Daha önce de Erhan Usta İyi Parti'nin bir önergesine destek verdiği için Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.



Siyasi partilerdeki hazırlıklar sürerken Yüksek Seçim Kurulu'ndan önemli bir açıklama geldi. YSK, yerel seçime girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri kamuoyuyla paylaştı.



SEÇİME 13 PARTİ KATILACAK

Seçime Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.





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