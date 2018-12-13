Yerel seçimler önce siyasi partilerin ittifak ve işbirliği yol haritaları şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 ilde ittifakı görüşmek üzere bir araya geldi. Millet İttifakı cephesinde ise CHP ile İyi Parti 21 ilde işbirliği yapmak üzere el sıkıştı.

AKP ile MHP hazırlıkların son durumunu görüştü.



31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi siyasi partilerin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarının yaptığı hazırlıkları görüşmek üzere bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



Görüşmede Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla ve Osmaniye ile MHP'nin 2014 yerel seçimlerine kazandığı 60'tan fazla ilçede ittifakın ayrıntıları konuşuldu. MHP bu 5 büyükşehir ve 1 ilde kendi adayının desteklenmesini istiyor.



MHP'nin aday çıkartmayacağı Ankara, İstanbul ve İzmir'de de AKP'nin bazı ilçeleri MHP'ye bırakması bekleniyor.



Millet İttifakı ise 12 Aralık Çarşamba günü hareketli ve sancılı bir gün geçirdi. Genel Merkezler arasında yaşanan baş döndürücü trafiğin ardından iki parti lideri akşamın ilerleyen saatlerinde bir araya gelerek el sıkıştı.



Yapılan anlaşmaya göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir, Bursa ve Adana'da İyi Parti CHP'yi destekleyecek. Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te ise CHP İyi Parti adaylarına destek verecek. CHP işbirliği kararı gereği Balıkesir için gösterdiği adayını geri çekti. Bu hamleye ise Balıkesirli CHP'liler tepki gösterdi.



İşbirliği kararının ardından CHP'nin 3 metropolde adaylarının kim olacağı merak konusu. Kılıçdaroğlu, Akşener ile el sıkıştıktan sonra başkent için adı konuşulan Anka Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan ile görüştü. CHP lideri İstanbul için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'daki evinde ziyaret etti.





ulusal.com.tr