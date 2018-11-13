HDP ile arka kapı diplomasisi yürüten CHP, İyi Parti ile de yerel seçimlere yönelik ilk üst düzey resmi temasını bugün yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 20'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. İyi Parti Genel Merkezi'nde görüşmede iki lider 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için görüş alışverişi yapacak.

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arka kapı diplomasisi yürüten CHP, İyi Parti ile de resmi temasa geçiyor.



Geçen hafta HDP'li Ahmet Türk ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Kasım Salı günü de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.



İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme iki parti arasında yerel seçimlere ilişkin yapılacak ilk üst düzey resmi temas olacak. Saat 20'deki görüşmede iki lider 31 Mart 2019'daki yerel seçimler için görüş alışverişi yapacak.



Genel Başkanlar, yerel seçimlere yönelik işbirliği yapılıp yapılmayacağını da masaya yatıracak.



Görüşmede Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için ortak adaylığının da gündeme gelmesi bekleniyor.



Görüşme öncesi iki liderden de Yavaş'a ilişkin açıklama geldi.



Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile görüştüklerini, parti tabanlarının da sıcak baktığını söylemişti. Akşener de Yavaş'ın İyi Parti'den aday olmasını istediğini söyledi.



Akşener'in bu açıklamasının ardından 12 Kasım Pazartesi akşam saatlerinde İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş ile Ankara'da bir görüşme yaptı.



Bu arada isminin konuşulmasının ardından Mansur Yavaş da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Kılıçdaroğlu Akşener zirvesine ilişkin AKP'den de bir açıklama geldi. Açıklamayı AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı.



ulusal.com.tr