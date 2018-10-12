CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisine ait hesaptan '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı. Videoda, CHP'nin adayının İstanbullular olduğuna vurgu yapılıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını bugün saat 19.00'da açıklayacaklarını duyurdu.



Kaftancıoğlu mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bugün saat 19.00’da açıklıyoruz. :) Hazır mısın İstanbul?" diye yazdı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacağını duyurmuştu.Adayın isiminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.



Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor



