CHP'li Kaftancıoğlu, PKK'lı terörist Sakine Cansız'la ilgili 2013 yılında yaptığı paylaşım için, "Hiç değişmedim." yorumunu yaptı. Kaftancıoğlu "Sakine Cansız terörist midir" sorusuna ise "Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.

Habertürk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanıp cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya "2013'te ne söylediyse aynısını düşünüyorum, görüşlerim değişmedi" yanıtını verdi.



Kaftancıoğlu, geçmişte PKK'lı terörist Sakine Cansız için attığı tweet'te, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti." ifadelerini kullandı.

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Habertürk canlı yayına katılan Kaftancıoğlu'na, "Bugün Sakine Cansız kimdir diye sorsak ne der Canan Hanım." sorusu soruldu.







Kaftacıoğlu bu soruya, "Şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu, bir algı oluşturmadı. Hayatın gerçeklerine rağmen algıları oluşturanların bir yüzleşme yapması lazımdır. İnsanlar değişebilir dediniz. Mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlardır toplumun bu hale gelmesine sebep olan. Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.



Sakine Cansız- Abdullah Öcalan



Kaftancıoğlu'nun 2013 yılındaki tweetleri şu şekildeydi:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."







CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2013 yılında asılsız Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı bir paylaşım ortaya çıkmıştı.







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