banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan 'Sakine Cansız' açıklaması: Hiç değişmedim

CHP'li Kaftancıoğlu, PKK'lı terörist Sakine Cansız'la ilgili 2013 yılında yaptığı paylaşım için, "Hiç değişmedim." yorumunu yaptı. Kaftancıoğlu "Sakine Cansız terörist midir" sorusuna ise "Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan 'Sakine Cansız' açıklaması: Hiç değişmedim

Habertürk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanıp cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya "2013'te ne söylediyse aynısını düşünüyorum, görüşlerim değişmedi" yanıtını verdi.

Kaftancıoğlu, geçmişte PKK'lı terörist Sakine Cansız için attığı tweet'te, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti." ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayına katılan Kaftancıoğlu'na, "Bugün Sakine Cansız kimdir diye sorsak ne der Canan Hanım." sorusu soruldu.



Kaftacıoğlu bu soruya, "Şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu, bir algı oluşturmadı. Hayatın gerçeklerine rağmen algıları oluşturanların bir yüzleşme yapması lazımdır. İnsanlar değişebilir dediniz. Mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlardır toplumun bu hale gelmesine sebep olan. Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.

Sakine Cansız- Abdullah Öcalan

Kaftancıoğlu'nun 2013 yılındaki tweetleri şu şekildeydi:
"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."
"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2013 yılında asılsız Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı bir paylaşım ortaya çıkmıştı.



CHP'li Yarkadaş'tan Demirtaş'a övgü: Katkısı çok büyük

Etiketler; #chp #Canan Kaftancıoğlu
İlişkili Haberler
Cem Dikmen Canan Kaftancıoğlu'na sordu: Sakine Cansız'ı terörist, PKK'yı ise terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cem Dikmen Canan Kaftancıoğlu'na sordu: Sakine Cansız'ı terörist, PKK'yı ise terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen'den CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yanıt
CHP'den Demirtaş'a güzelleme: Çağrısı çok kıymetli
CHP'den Demirtaş'a güzelleme: Çağrısı çok kıymetli
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tutuklu eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlerde yaptığı "sandığa gidin" çağrısının "çok kıymetli" olduğunu söyledi
CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi
CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP yönetimini ikiye böldü. Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Şımarık" diye niteleyip görevden ayrılmasını istediği Kaftancıoğlu'na diğer bir Grup Başkanvekili Engin Özkoç sahip çıktı. Özkoç, Kaftancıoğlu'nun saygın bir kişiliği olduğunu, şımarıklığının olmadığını savundu.
Canan Kaftancıoğlu HDP'yle işbirliğine 'olur' dedi
Canan Kaftancıoğlu HDP'yle işbirliğine 'olur' dedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde HDP ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Kaftancıoğlu, "Büyükşehir'i kazanmak için HDP dahil herkesle işbirliği yaparız" dedi.
Dersimli Kemal'e 'Kobani'ci Canan
Dersimli Kemal'e 'Kobani'ci Canan
CHP, muhalefet adı altında girdiği neoliberalleşme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ‘seri katil’ diyen birini İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturttu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.