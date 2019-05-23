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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 11 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Kaftancıoğlu'nun 11 yıla kadar hapsi istendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 11 yıla kadar hapsi isteniyor

Sabah gazetesinin haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılmıştı.

Kaftancıoğlu hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

Haberde, hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının ana delil maddesi olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #istanbul #Canan Kaftancıoğlu
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