CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişiye dava! 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye ifade vermeye gittiği gün çıkan olaylarla ilgili 26 kişi hakkında dava açıldı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler için savcılık 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişiye dava! 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na ifade vermeye gittiği sırada yaşanan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, olaylar sırasında kamu düzeninin bozulduğu, polise karşı mukavemet gösterildiği ve bazı polis memurlarının yaralandığı iddialarını dikkate alarak hazırladığı iddianamede 26 kişiyi şüpheli olarak gösterdi.

Hazırlanan iddianamede, olaylar sırasında yaralandığı ileri sürülen 5 polis memuru “müşteki” olarak yer aldı. İddianameye göre, yaşanan arbede ve kargaşa nedeniyle güvenlik güçleri fiziki müdahaleye maruz kaldı. Bu doğrultuda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere birçok partiliye ağır suçlamalar yöneltildi.

Ekonomim'e göre, iddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. 

“Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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