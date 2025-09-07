CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yoğun güvenlik önlemi! Tansiyon yükseldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından partililer il binası önünde toplandı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, polis ile milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül’de alınan mahkeme kararı doğrultusunda CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme aynı gün, geçici yönetim için Gürsel Tekin’in başkanlığında yeni bir kurulun atanmasına hükmetti.

Görevden alınan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları il binası önüne çağırdı. Çelik, “CHP halktır, halkımızın evini koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Çağrının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bina önünde çevik kuvvet polisleri konuşlandırılırken, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in de bulunduğu alanda polis yetkilileriyle milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Öte yandan CHP Gençlik Kolları üyesi ve oyuncu Emrecan Polat polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği ise 7–10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yasak 7 Eylül saat 20.00’den, 10 Eylül saat 23.59’a kadar sürecek.

