CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma: 24 kişi hakkında işlem

İstanbul Valiliğinin 6 ilçede aldığı etkinlik yasağı kararına karşın, sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9’unun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Firari durumdaki 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK KARARINA RAĞMEN ÇAĞRI YAPTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Valiliğin; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Sosyal medya üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettiği öne sürülen hesaplar tek tek incelendi.

24 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İnceleme sonucunda, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye tahrik” suçundan soruşturma açıldı.

Şüphelilerden 14’ü gözaltına alınırken, 9’unun ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Firari 10 kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

