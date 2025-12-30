CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve kayyum atanması talebiyle açılan davada üst mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. İstinaf incelemesinde yerel mahkemenin kararı usul yönünden bozuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve 8 Ekim 2023 tarihli il kongresinin iptali istemiyle açılan dava dosyasında yeni bir hukuki süreç başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu değerlendirerek dosyayla ilgili hükmünü verdi.

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce yaptığı yargılamada kongrenin iptali talebini reddetmişti. Ancak istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını usulden bozdu.

Üst mahkeme, bozma gerekçesi olarak davacı vekilinin mazeretinin dikkate alınmadan karar verilmesini gösterdi ve bu durumu usule aykırı buldu.

YARGILAMA YENİDEN YAPILACAK

Kararın ardından Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ret kararı kaldırıldı. Dosya, eksik usul işlemlerinin tamamlanması ve yeniden görülmesi için tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktıVeyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktıGündem
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 30,3 dereceyle rekor kırıldıTürkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Eksi 30,3 dereceyle rekor kırıldıYurt
chp
Günün Manşetleri
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını
İşsizlik Kasım ayında arttı
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon
Yılbaşında güvenlik ve denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Erden Timur tutuklandı
Vepara soruşturmasında karar
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Bu şehirlerde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Çok Okunanlar
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
Altında sert düşüş sonrası rota değişti Altında sert düşüş sonrası rota değişti
30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
TÜİK'ten 2025 yılı raporu: Yoksulluk haritasında şaşırtan değişim TÜİK'ten 2025 yılı raporu: Yoksulluk haritasında şaşırtan değişim
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu