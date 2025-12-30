CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve 8 Ekim 2023 tarihli il kongresinin iptali istemiyle açılan dava dosyasında yeni bir hukuki süreç başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu değerlendirerek dosyayla ilgili hükmünü verdi.

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce yaptığı yargılamada kongrenin iptali talebini reddetmişti. Ancak istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını usulden bozdu.

Üst mahkeme, bozma gerekçesi olarak davacı vekilinin mazeretinin dikkate alınmadan karar verilmesini gösterdi ve bu durumu usule aykırı buldu.

YARGILAMA YENİDEN YAPILACAK

Kararın ardından Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ret kararı kaldırıldı. Dosya, eksik usul işlemlerinin tamamlanması ve yeniden görülmesi için tekrar yerel mahkemeye gönderildi.