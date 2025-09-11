CHP İstanbul İl Kongresi iptal davasında mahkemeden ret kararı

Mahkeme kararının ardından Halk TV’ye açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin daha önce aldığı tedbir kararının hükümsüz hale geldiğini belirtti. Çiftci, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin haksız ve usulsüz vermiş olduğu kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden kalkmış oldu." dedi.

"İL KONGRESİNDE HİÇBİR ŞAİBE YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftci, kararın İstanbul İl Kongresi’nin usule uygun şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Çiftci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin resen bu kararı kaldırması lazım. Bu da şu demek; aslında İstanbul İl Kongresi'nin herhangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin usulüne uygun olduğu, her şeyin şeffaf olduğu ve 'bir şaibe olmadığı' Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi."