CHP İstanbul İl Kongresi ne zaman yapılacak? YSK kararını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin tarih ve yerini açıkladı. Parti, olağan kongrenin 19 Ekim 2025 Pazar günü Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kongrenin çoğunluğun sağlanamaması durumunda aynı gün saat 13.00’te, yeter sayısı aranmaksızın kongrenin devam edeceği duyuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başvurusu üzerine kongrenin yapılmasına ilişkin kararını açıkladı. Kurulun 3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kararında, kongreye ilişkin iş ve işlemlerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10 ve 21. maddeleri ile 14 Ekim 2014 tarihli ve 2014/4090 sayılı ilke kararı uyarınca Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmedildi.

Parti yetkilileri ve YSK kararının metni doğrultusunda kongre hazırlıkları sürüyor. Ayrıntılar ve kongre programı ilerleyen günlerde parti tarafından paylaşılacak.