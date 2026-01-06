CHP İstanbul İl Kongresi'ne hile iddiası davası: Özgür Çelik ve görevden alınan başkanlar savunma yaptı

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan salonda görülen ilk duruşmada, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin "oylamaya hile karıştırılması" suçlamaları ele alındı.

Siyasi Partiler Kanunu kapsamında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 10 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmada; başka soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hazır bulundu. Ayrıca 20 Ekim 2025'teki kongrede yeniden İl Başkanı seçilen tutuksuz sanık Özgür Çelik ile Beykoz Belediyesi'ne yönelik davada tutuklu olan Veli Gümüş de salondaki yerini aldı.

SALONDA SES KAYDI GERİLİMİ

Duruşma, kimlik tespitleri ve iddianamenin okunmasıyla başladı. Özgür Çelik'in avukatı Çağlar Çağlayan, davaya konu olan ses kaydının yasaklı delil niteliğinde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu davanın açılması hukuka aykırıdır. Bu yargılamanın durması gerekmektedir. Davanın düşürülmesini ve derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" şeklinde itirazda bulundu. Cumhuriyet savcısının talebin reddedilmesi yönündeki görüşüne uyan hakim, itirazı reddederek ses kaydının salonda dinletilmesine karar verdi. Kayıtların dinlenmesi sırasında salonda sessizlik hakim oldu.

Kimlik tespiti sırasında meslek ve gelir bilgilerini paylaşan sanıklardan İnan Güney, mali müşavir olduğunu ve ticaretle uğraştığını belirterek aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu ifade etti. Müteahhitlik yaptığını belirten Rıza Akpolat ise aylık kazancını 400-500 bin lira aralığında beyan etti.

Tutuklu bulundukları cezaevinden getirilen Akpolat ve Güney, salona girişlerinde izleyiciler tarafından alkış ve sloganlarla karşılanırken, tutuksuz yargılanan Özgür Çelik iki isme sarılarak destek verdi. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da takip etti.

"GİRESUN'UN YAYLALARINI KONUŞUYORLAR"

Savunmasını yapan Özgür Çelik, iddiaların odağındaki ses kaydıyla ilgili suçlamaları kesin bir dille reddetti. Çelik, "Ses kaydıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. İsmim orada geçiyor. Ses kaydında önce spor, sonra kongre, sonra dönüyorlar Giresun'un yaylalarını konuşuyorlar" dedi.

Seçimi 32 oy farkla kazandığını ve bunun son 10-15 yılın en yüksek farkı olduğunu vurgulayan Çelik, bu dava ile kendisine oy veren ve vermeyen tüm delegelerin töhmet altında bırakıldığını savundu.

Suçlamalara yanıt veren İnan Güney, kongrede hilenin ispatlanmadığını ve ses kaydında kendisinin tespit edilmediğini belirterek, "O süreçte il kongresinde oy hakkım yoktu ancak gururla ifade etmek isterim ki değerli yol arkadaşım Özgür Çelik'i destekledim" ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat ise iddianamede somut bir suçlama bulamadığını dile getirerek, "İddianamenin tek doğru tarafı Özgür Çelik'i desteklemiş olmamdır. CHP'nin kurultaylarında da sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i destekledim" şeklinde savunma yaptı.

İDDİANAME: DELEGELERE PARA VE İŞ VAADİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın savcılığa teslim edilen bir CD ve ihbar dilekçesiyle başladığı belirtiliyor. İddianameye göre, 8 Ekim 2023 tarihli kongrede Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı delegelere para teklif edildiği, bazılarına ise belediyelerde iş vaadinde bulunulduğu öne sürülüyor.

Bilirkişi incelemesine yansıyan kayıtlarda, iki il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin ise bu miktarı az bularak 3 kişi için 750 bin lira talep ettikleri iddiaları yer alıyor. İddianamede sanıkların "fikir ve eylem birliği içerisinde" hareket ederek delegelerin iradesini fesada uğrattığı savunuluyor.

Duruşmaya, sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından öğle arası verildi.