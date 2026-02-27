CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan davada mahkeme, duruşmayı 15 Mayıs'a ertelerken Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi istemiyle açılan davada yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme, iptal istemiyle görülen davanın 15 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verdi.

Alınan karara göre, Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine devam etmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandıGündem
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttıHizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttıEkonomi
chp gürsel tekin
Günün Manşetleri
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Hangi illerde yarın okullar tatil?
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu
Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
MSB'den İran açıklaması
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İki ayda yüzde 23 kazandırdı! İki ayda yüzde 23 kazandırdı!
Gazete manşetleri 27 Şubat Cuma Gazete manşetleri 27 Şubat Cuma
Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle