CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan davada mahkeme, duruşmayı 15 Mayıs'a ertelerken Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi istemiyle açılan davada yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme, iptal istemiyle görülen davanın 15 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verdi.
Alınan karara göre, Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine devam etmesine karar verildi.