CHP itiraz etmişti: YSK 'mutlak butlan' kararını açıkladı

CHP’nin “mutlak butlan” kararına ilişkin yaptığı başvuru YSK tarafından reddedildi. Başvuruda, olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespit edilmesi talep edilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “mutlak butlan” kararına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği kararın ardından CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu tarafından YSK’ye başvuru yapılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermişti.

Mahkeme kararında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedilmiş, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralacağı belirtilmişti.

