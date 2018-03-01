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CHP ittifak komisyonu kurdu

CHP, ittifak komisyonu kurdu. Komisyon partileri ziyaret edecek ve ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.

CHP ittifak komisyonu kurdu
CHP'nin dünkü MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda seçim güvenliği için bir komisyon kurudu.

Komisyonda Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık , Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer alıyor.

Heyet, siyasi partilerle görüşmelerin ardından teklifin sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’yle de görüşme talebinde bulunacak. 

'TEK ADAY' ÖNERİSİ Mİ GELECEK?

Öte yandan  CNN Türk'ün haberine göre,  CHP, AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret ederek tek aday önerisinde bulunacak.  Buna göre adayın liderler zirvesinde kararlaştırılması öneriliyor. 

ulusal.com.tr

 
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