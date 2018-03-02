Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, İYİ Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette seçim güvenliği konuşuldu. Görüşme sonrası CHP'li Bülent Tezan açıklama yaparken, İYİ Partili Aytun Çıray, ittifak konusunun görüşülmediğini belirtti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Seçim Güvenliği Partilerarası Diyalog heyeti olarak ilk görüşmelerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yardımcıları ile gerçekleştirdi.



Özel, "CHP olarak seçimlerin güvenliğini en önemli memleket meselesi, Cumhuriyetimiz için varlık yokluk meselesi olarak görüyoruz." dedi.



Özel şunları söyledi:



"Partimizin Seçim Güvenliği Partilerarası Diyalog heyeti olarak bugün ilk görüşmemizi İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ve yardımcıları ile gerçekleştirdik.



Görüşmeye Genel Başkan Yardımcılarımız Bülent Tezcan, Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek ile birlikte katıldık



TBMM'de Komisyonda bulunan 'ittifak paketi' olarak tartışılan ancak özellikle seçim güvenliği konusunda çok sorunlu olan kanun teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.



Önümüzdeki hafta siyasi partilere ziyaretlerimiz devam edecek; tüm görüşmelerden sonra netleştireceğimiz ortak itiraz ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.



CHP olarak yapılacak seçimlerin güvenliğini en önemli memleket meselesi, Cumhuriyetimiz için varlık yokluk meselesi olarak görüyoruz."







CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek yer aldı.



GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA



Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Bülent Tezcan, "Güzel bir çalışma yürüttük bundan sonra da devam edecek. Ele alınacak çalışmaları masaya yatırdık. Görüş alışverişimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI



İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ittifak gündeminin görüşmede yer almadığını belirterek, gündemin seçim güvenliği olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr