CHP ve İyi Parti’nin kurduğu yerel seçim ittifakında paylaşılamayan yerler tartışmaya yol açtı

CHP ve İyi Parti’nin kurduğu yerel seçim ittifakında paylaşılamayan yerler tartışmaya yol açtı. İyi Parti’nin İstanbul ve Ankara’da talip olduğu ilçeler CHP il örgütleri ve parti genel merkezinin adaylarını netleştirmesine engel oldu. CHP Parti Meclisi son toplantısında erteleme kararı aldı. İyi Parti ise işbirliğinden en verimli sonucu almak için pazarlıklara devam ediyor.



ETİMESGUT’TA KİM ADAY OLACAK?

CHP - İYİ Parti yerel seçim işbirliği, Ankara’da Etimesgut ilçesinde tıkandı. Ulusal Kanal’a ulaşan bilgilere göre her iki parti örgütlerinin, Etimesgut'ta ayrı adaylar çıkabilir tartışmasını yürüttüğü öğrenildi.

Bu karar sonucunda Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut başkan Enver Demirel'in seçimde galip geleceği değerlendiriliyor. Bugüne kadar CHP, Etimesgut'u İYİ Parti'ye bırakmayı kabul etmedi.

İYİ Parti'nin milliyetçi-muhafazakâr kimlikli kurucu il başkanı ve GİK üyesi Mesut Özarslan'ı adaylığa hazırlaması konusu CHP tarafından biliniyor ve "seçmenin sandığa firesiz taşınamayacağı, aynı şekilde İYİ Parti seçmeni tarafından iki milliyetçi-muhafazakâr aday arasında tercihe zorlandığında mevcut başkan Enver Demirel'in tercih edileceği" tezi öne sürülüyor.

CHP ise buna karşılık; Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay üzerinde duruyor ancak Kenan Nohut, Celal Çelik, Erkan Özdemir gibi isimler de yarışta bulunuyor.

CHP örgütü Etimesgut'un İYİ Parti'ye bırakılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

İYİ Parti tarafının da "olmazsa olmaz" diye ayak diretmesi, süreci iki ayrı adayla çıkmaya götürüyor.

Ortak aday arayışı da bir yandan devam ediyor. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, sosyal demokrat kökenli Bülent Gürsoy'un iki partinin arasındaki bu sorunu çözecek ortak aday olarak İyi Parti tarafından masaya getirilebileceği söyleniyor.

İyi Parti çevreleri bu formülün, CHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı tarafından kabul edileceğini söylüyor.



KAYSERİ’DE KAVGA BÜYÜK

Kayseri AKP’nin güçlü olduğu büyükşehirlerden. Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin eski belediye başkanı. Özhaseki’den sonra Kayseri’de eski heyecan olmasa da, ittifak seçime iddialı gidiyor. Şehirde Cumhur İttifakı’nın oyları yüzde seksen civarında.

Bu tabloda CHP-İyi Parti işbirliğinde Kayseri’de kimlerin aday olacağı büyük tartışma konusu. Tartışmanın ekseni büyükşehir adayının sosyal demokrat kökenli mi yoksa muhafazakâr-milliyetçi kökenli mi olacağından çok adayın hangi partiden olacağı…

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yaptıkları görüşmede, Kayseri’de büyükşehir adayının İyi Parti’den gösterilmesi konusunda uzlaşıya vardığı konuşuluyor. Ancak CHP’nin Kayseri’deki örgütleri bu anlaşmayı kabul etmediklerini ve itirazlarını genel merkeze bildirdiklerini söylüyorlar.

İyi Parti’nin düşündüğü isim Kayseri milletvekili Dursun Ateş. Ateş’in milliyetçi-muhafazakâr seçmenden oy alabileceği değerlendiriliyor.





Sinan Sungur

ulusal.com.tr