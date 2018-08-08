Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: CHP-İyi Parti ve MHP artık siyasi holding!

Söyleyin bu CHP ve Kılıçdaroğlu ,Tayyip Erdoğan ile partisini alaşağı edebilir mi?

Peki ya İyi Parti ve Akşener?

MHP ile Bahçeli’yi saymayayım zira onların zaten böyle bir amacı yok ve bunu zaten saklamıyorlar.

Şu halde CHP, İyi Parti ve MHP eşittir siyaset şirketi ya da holdingleridir.

Başkanları da CEO!

Emekli Kılıçdaroğlu, Akşener ve Bahçeli böyle bir imkanı nereden bulacak?

Emrinde Hazine’nin verdiği trilyonlar, korumalar, araçlar, itibar ve eğilen yalakalar güruhu.

Bu isimler partilerinden ayrılsın, selam verecek adamı zor bulur.

Hiç biri siyaseti millete hizmet diye yapmıyor, iş ve statü aracı gibi görüyor.

Tayyip’ten kurtulmanın amentüsü bu isimleri değiştirmektir nokta!



AİLE DEVLETİ GÖRÜNTÜSÜ



Medyadan son haber :

Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Rizeli Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

O ismi tanımam, donanımlı biri olabilir ancak...

Bir değil, iki değil, üç değil... Bakın devlette aileye yakın, çok ama çok isim var.

TRT Müdürü bile Bilal’in arkadaşı, keza THY’yi yöneten isimden tutun pek çok yerde benzer görüntüler var.

Hazine ve Maliye’nin başında damadın olması ise dış kamuoyunda çok eleştiriliyor.

Liyakat ile yönetim ve ülkenin imajı adına bu görüntüler normal mi?



DÖVİZİ DURDURAMAZSANIZ...



- TÜFE ile ÜFE önümüzdeki dönem her ay abartısız bir-iki puan yükselecek zira Türkiye’nin hem üretimi, hem tüketimi dövize bağlı.

- Ekonomi duracak, vergi gelirleri azalacak, bütçe açığı katlanacak.

- Dolar borcu olan binlerce şirket iflas edecek.

- Büyük bir işsizler ordusu ortaya çıkacak.

- Kredi kartı, ihtiyaç, ev ve araç kredileri ödemelerinde ciddi aksamalar yaşanacak.

- Bankacılık sektörü krize girecek.

- Moratoryum tartışmaları uç verip iflas tartışmaları başlayacak ve IMF’ye koşulacak.



HAYDUT VE YENİ BELA!



Haydut malum Trump’ın yönettiği Paxamericana!

Yeni bela ise İran’a uygulanmaya başlanan malum ambargo.

Bu konu Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor niye mi?

İran bizim enerji partnerimiz ve ABD buna olur vermiyor.

Görüldüğü gibi Washington nerede ise her konuda karşımızda!

Hayır, o emparyal eşkıyayı tatmin mümkün değil.

Tekrar ediyoruz,Türkiye üreten yeni dünyada yani Avrasya’da siyasi ve ekonomik olarak yerini almalı.



İDAM PALAVRACILARI!



En başka AKP kadroları.

Ardından MHP ile Bahçeli.

Son olarak BBP ve Mustafa Destici.

İdam üzerinden istismarlarını sürdürüyorlar.

Vay efendim idam cezası tekrar gelmeliymiş.

Pardon ama idamı kaldıran hükümette MHP ve Bahçeli yok muydu?

Vardı ve itiraz etmediyse şimdi nedir bu talep?

Aynı şekilde idamın kalkmasına o dönem yeni kurulan AKP ile Erdoğan destek vermedi mi?

Verdiyse şimdi nedir bu yaptıkları?