Başını Amerika’nın çektiği Atlantik cephesinin kimyasal silah yalanına ve emperyalist saldırı hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kim olursa olsun kimyasal silah kullanımına karşıyız" dedi. İYİ Parti'den ise "Yeterli kanıt oluşmuşsa elbette bunun karşılığı olmalıydı" değerlendirmesi geldi

Amerika'nın Suriye'ye saldırısı ve Atlantik cephesinin servis ettiği kimyasal silah yalanı siyasi partilerin gündemindeydi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay’da konuştu.



Bir açıklama da İyi Parti'den geldi. Parti sözcüsü, Genel Sekreter Aytun Çıray, emperyalist saldırıya destek verdi, "Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına dair yeterli kanıt oluşmuşsa elbette bunun karşılığı olmalıydı. Suriye savaşı ülkemize de ağır zararlar veren bir insanlık faciasına dönüştü." dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise hükümete tepki gösterdi. Twitter’dan açıklamalar yapan Karamollaoğlu, hükümeti göreve çağırdı.



Karamollaoğlu, "Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Bugün yaşadığımız küresel kuşatmaya ancak küresel bir direniş ve İslam ülkelerinin birliği ile karşılık verilebilir. Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk da yine İİT dönem başkanı olarak Türkiye’ye düşmektedir." ifadelerini kullandı



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