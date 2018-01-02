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CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğu için yarış kızıştı

CHP, 7 Ocak’ta İzmir il kongresi yapacak. Kongre öncesi parti hareketli. İl Başkanlığı için şu an en az 6 adayın ismi geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun “uzlaşı adayı” da tartışma konusu oldu. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Kocaoğlu’nun bu hamlesini “trajikomik bir süreç” olarak değerlendirdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğu için yarış kızıştı

CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğu için yarış kızıştı…  Kongreye kısa süre kala aday sayısı 6’ya yükseldi. İzmir’in etkili isimleri de il başkanlığı için art arda hamleler yapıyor. 

İlk hamle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan geldi.

Genel merkezden yetki aldığını söyleyen Kocaoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partinin kentteki önde gelenleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel’i desteklediklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel ilk adaylığını açıklayan isim oldu.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Aziz Kocaoğlu’na tepki gösterdi, “trajikomik bir süreç” dedi.  Sındır, sürecin Kocaoğlu’nun istediği gibi işlemediğini de söyledi.

CHP genel sekreterinin çıkışının ardından kentte Kocaoğlu’na karşı parti içi muhalefet yürüten kesimler aday belirlemek için harekete geçti.

Eski CHP il başkanı Kemal Karataş, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Mevcut İl Başkanı Asuman Güven VE   Bilim Yönetim Platformu ve Çevre ve Doğa Hakları Sorumlusu Aytül Tokgözlü de aday olacağını ilan etti.

Bir açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’den geldi. Aksünger, Kocaoğlu’na gönderme yaparak “genel merkez kimseye böyle bir yetki vermemiştir” dedi.


HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #izmir
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