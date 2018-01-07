"Bizim için yeniden güçlü bir parlamenter sistemi hayata geçirmek için tarafsız bir cumhurbaşkanını oraya oturtmamız lazım. Yerel seçimde de iktidar olmak zorundayız. Bu sürece hazırlık olarak gördüğümüz bu kongrenin kazananı partimiz olacaktır, kaybedeni ise AK Parti olacaktır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bizim için yeniden güçlü bir parlamenter sistemi hayata geçirmek için tarafsız bir cumhurbaşkanını oraya oturtmamız lazım. Yerel seçimde de iktidar olmak zorundayız. Bu sürece hazırlık olarak gördüğümüz bu kongrenin kazananı partimiz olacaktır, kaybedeni ise AK Parti olacaktır." dedi.



Bingöl, Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen CHP İzmir İl Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Kongrede divan başkanı seçilen Tekin Bingöl, önümüzdeki hafta tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, 3-4 Şubat'ta kurultaya gideceklerini belirtti.

Genel kurulda tüm adaylara eşit uzaklıkta olduğunu bildiren Bingöl, tüm üyelerin kol kola olduğunu, kongre salonunda bir olumsuzluk yaşanmayacağını vurguladı.



AKP iktidarının 16 yıldır Türkiye'yi sorunlar yumağı haline getirdiği iddiasında bulunan Bingöl, iktidarın çiftçiyi, emekçiyi ve yoksul kesimi yok sayan bir siyaset anlayışı sürdürdüğünü ifade etti.

Bazı CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını 2009 yılında İzmir'de FETÖ'cü darbecilerin yaptığı operasyona benzettiğini anlatan Bingöl, "O dönemde de hiçbir suçları yokken yüzlerce yıl ceza istendi. O hakimler ve savcılar şimdi Fetullahçı yaftasıyla cezaevindeler. O gün, 2009'da yaptıklarını şimdi AK Parti bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

2019 yılında yapılacak seçimlerin çok önemli olduğuna işaret eden Bingöl, şunları söyledi:

"Bizim için yeniden güçlü bir parlamenter sistemi hayata geçirmek için tarafsız bir cumhurbaşkanını oraya oturtmamız lazım. Yerel seçimde de iktidar olmak zorundayız. Bu sürece hazırlık olarak gördüğümüz bu kongrenin kazananı partimiz olacaktır, kaybedeni ise AK Parti olacaktır."

- Ön seçim önerisi

Kongrede konuşan İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde milletvekili, meclis üyeleri, ilçe ve büyükşehir belediye başkanı adaylarının ön seçimle belirlenmesini gerektiğini ifade etti.

CHP İzmir İl Kongresi'ne Genel Sekreter Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger, Zeynep Altıok, İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko da katıldı.

Konuşmaların devam ettiği kongrede 654 il delegesi, partinin İzmir'deki yeni yönetimini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Deniz Yücel, Utku Gümrükçü, Aytül Tokgözlü, Hasan Nebi ve Canan Tapkan, il başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı.



