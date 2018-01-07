Kongrede başkan adayı Gümrükçü'nün konuşması sırasında bir kişinin sahneye yürüyüp pankart açması sonrası arbede ve yumruklaşmalar yaşandı

CHP İzmir İl Kongresinde seçimler öncesi aday konuşmaları sırasında arbede ve yumruklaşma yaşandı.

CHP İzmir İl Başkanlığında yeni yönetimin belirlenmesi için Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen il kongresinde seçim maddesi öncesi Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, konuşma yaptı.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu, parti içi küskünlük ve kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını isteyen Sındır, "Vatanın her yerinde acı ve gözyaşı var, toplumsal barış ortadan kalktı. Kin ve nefret, ne yazık ki egemen bir dil haline geldi. 'Artık yeter, başka bir Türkiye mümkün' diyoruz. Bu ülke insanı milletimiz AK Parti iktidarına mahkum değildir. İnsanca, mutlu, huzurlu, sevgi ve barış içinde bir yaşam mümkün, bunu sağlayacak yegane güç de CHP'dir." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ise konuşmasında parti olarak tek adam yönetimine karşı olduklarını belirterek, "CHP'de tek adam olmayacak İzmir'de de... Belediye başkanlarımızla ilgili yerel yönetimler performans değerlendirme sistemine de geçeceğiz. Birbirimizle uğraşmayacağız." ifadesini kullandı.



"Hiçkimse 'Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti' dedirtemez"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da kongrede taraf olmaması gereken milletvekilleri ve belediye başkanlarının taraf olduğunu, bu nedenle kendisinin de taraf olmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Bayır, şöyle konuştu:

"Örgüt üzerinde ayak oyunu oynamaya kimsenin hakkı yok. Genel merkez yöneticisi değil genel başkan danışmanı sıfatıyla bir arkadaşımız il delegelerini tek tek sorguya çekti. 'Şu adaya oy vereceksin' dedi. CHP tarihinde böyle bir şey yok. Ankara'ya döndüğümüzde İzmir milletvekilleri olarak hesap sormamız gerekir. Hiçkimse bu kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nu yarıştıramaz. 'Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti' dedirtemez. 2019 siyasetini dizayn etmek isteyenler İzmir örgütünün üzerinden ellerini çeksinler. Benim bir daha milletvekili olmamın bir anlamı yok. 2019 yılında AK Parti'yi alaşağı edemezsek ne Tacettin Bayır'ın ne Aziz Kocaoğlu'nun esamesi okunur."



Kongreye ara verildi

Delegelerden topladıkları imzaları divan başkanlığına sunarak başkanlığa resmen aday olan Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

İlk konuşmayı yapan Deniz Yücel, aday olması yönünde gelen taleplerden sonra yola çıktığını, örgütün kendisine görev vermesi durumunda görev süresi doluncaya kadar görevinin başında olacağını, herhangi bir yere aday olmayacağını bildirdi.

Diğer aday Gümrükçü'nün konuşması sırasında sahneye yürüyerek pankart açan bir kişiye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve İzmir Milletvekili Tacettin Bayır müdahale etti.

Bu sırada salonda arbede ve yumruklaşmalar yaşandı. Bir tahta parçasını sopa olarak kullanan bir kişinin kalabalığın üzerine yürümesini başka bir partili engelledi.

Divan Başkanı Tekin Bingöl ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır'ın müdahale etmesine rağmen kalabalık sakinleştirilemedi. Divan kurulu, kongreye 15 dakika ara verildiğini, salonun sakinleşmemesi durumunda kongrenin iptal edileceğini duyurdu.

Bu sırada kongre salonunun dışına da çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Verilen aranın ardından kongre salonuna yeniden gelen Divan Başkanı Bingöl, "Yaşananlar sizi mutlu ediyorsa devam edelim." dedi.

Arbede nedeniyle konuşması kesilen, verilen aranın ardından yeniden kürsüye gelen Gümrükçü, yaşananlara çok üzüldüğünü, "bu olayın kendisine değil CHP'ye yapılmış bir ihanet" olduğunu belirtti.

Gümrükçü, "O (Pankart açan) şahıs 2015 yılında Atilla Sertel'in milletvekilliliğinin düşürülmesi için mücadele eden kişiydi. Bu arkadaş bu işi adet edindi. Birliğimizi beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz, birbirimizi seveceğiz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

