CHP’de olaylı geçen İzmir il kongresi sonrası sular durulmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun belirlediği adayın seçilmesinin ardından partiden peş peşe istifalar geldi. İstifaların gerekçesi ise parti içerisindeki isimlerin güç yarışına girmesi oldu.

Yumrukların havada uçuştuğu CHP İzmir İl Kongresi bitti ancak tartışmalar bitmedi.



Kurultay da İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu’nun adayı Deniz Yücel’in seçilmesi parti içinde rahatsızlıkları arttırdı.



Kongredeki konuşmasında Kocaoğlu’nun kongreye müdahalesine tepki gösteren Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir CHP’den istifa etti. Gökdemir CHP’den istifasının gerekçesini sosyal medya hesabından açıkladı. Gökdemir paylaşımında, ‘bu patronaj ilişkilerini partide bitirmek için elimden geleni yaptım. Ama anladım ki beyhude yorgunluk. Müthiş bir akıl tutulması’ ifadelerini kullandı.



Bir istifa haberi de Buca’dan geldi. Buca Belediye Meclis Üyesi Mahsun Vural, CHP üyeliğinden istifa ettiği açıkladı.



Pazar günü başlayan ve pazartesi biten kurultayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Kılıçdaroğlu Yönetimi bir kez daha karşı karşıya geldi. Genel Merkez Kocaoğlu’nun aday belirlemesini “kongreyi ipotek altına almak” olarak değerlendirmişti. Kocaoğlu’nun adayı Deniz Yücel 654 delegenin 355 oyu ile seçimi kazanmıştı.



Haber: Belma Yücel

Kamera: Akın Kara

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