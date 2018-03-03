CHP'de yaklaşan tüzük kurultayı öncesi yaşanan tartışmaların yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Kapalı grupta, taslak tüzük, kriz yarattı

Parti içi tartışmalara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eleştiri oklarının hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.



CHP'nin 9-10 Mart'taki tüzük kurultayına ilişkin yaptığı hazırlık toplantısında ipler gerildi.



2 Mart Cuma günü kurultaya ilişkin Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantısı yapıldı.



Toplam 57 kişinin tüzük taslağına ilişkin görüşlerini açıkladığı toplantının ayrıntılarının bir bölümü Cuma akşamı yayınlanan Ulusal Kanal Ana Haber bülteninde gündeme gelmişti. O toplantıya ilişkin Ulusal Kanal yeni ayrıntılara ulaştı.



Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce'nin de söz aldığı toplantıda öne çıkan konuşmaların satır başları şöyle:



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce: "Deniz beye 30 imza ile karşı çıkanlar arasından siz, ben bir de Çanakkale belediye başkanı kaldı. Siz o günlerin Kemal Kılıçdaroğlu değilsiniz. 'Korku imparatorluğunu yıkmaya geliyoruz' dediniz. Ancak şimdi bir korku imparatorluğu yaratıyorsunuz."



CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: "Bu kurultay beklenen sonucu ve heyecanı yaratamadı. Bu tüzük ile örgütü ve önseçimi bitirirsiniz. Gelin yapmayın."



CHP İzmir Milletvekili Musa Çam: "Bu tüzük partiyi ve örgütü yaralar. Tüzük partinin Anayasasıdır. Örgütten gelebilecek tepkileri iyi hesap edin. Bundan vazgeçin."



ELEŞTİRİLERE BÜLENT TEZCAN'DAN YANIT



Milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıtı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan verdi. Tezcan'ın "Buradan hepinize yanıt verirdim. Ama şimdi zaman yok. Odama gelin taslağı size tek tek anlatayım" dediği belirtildi.



Bu arada Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliğine ilişkin 4 Mart pazar günü Ankara'da toplayacağı il başkanlarının da görüşünü alacak.



HABER: ÜNSAL ERGEL

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