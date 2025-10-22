Chp kongresinde kriz: 'Kovun beni bu partiden!'

CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde kürsüye çıkan Başkan Vahap Akay, konuşmasının merkezine 31 Mart yerel seçim sürecinde yaşananları koydu. Partisinin kendisine Çerkezköy'de üçüncü defa yeniden adaylık görevi verdiğini hatırlatan Akay, tam da bu seçim döneminde parti içinden organize bir ihanetle karşılaştığını öne sürdü.

Akay, o dönemi şu sözlerle anlattı: "31 Mart seçim dönemi partim bana Çerkezköy'de yeniden üçüncü defa adaylık görevi verdi. Evvelini anlatmaya gerek yok, zaten herkesin malumu. Herkes adaylıklarını aldı ve seçim süreci başladığında yeni bir sayfanın açılacağı gün sebepsiz bir mücadele başladı. Çerkezköy'de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi, bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu."

"BU SALONDALAR VE SEÇİM SONRASI ÖDÜLLENDİRİLDİLER"

Vahap Akay, partisi aleyhine çalıştığını iddia ettiği bu kişilerin, seçimlerin ardından cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini savundu. Akay, suçladığı isimlerin o an salonda olduğunu belirterek, "Organize ettirenlerin de, edenlerin de bir kısmı şu an burada bu salonda aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler. O da yetmezmiş gibi bu arkadaşlara ödül olarak bu kongrelerde ilçe yöneticiliği görevi verdiler. Bunları yapanlar burada, bu salondalar. Yönetici olarak beni dinliyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.

Akay'ın bu iddiaları kongre salonunda tansiyonu bir anda yükseltti. Konuşmasının dozunu daha da sertleştiren Akay, salondaki bazı kişileri doğrudan hedef aldı. "İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz" diyen Akay, çağrısını parti yönetimine ve Yüksek Disiplin Kurulu'na yöneltti.

Akay, sözlerine şöyle devam etti: "Yüksek Disiplin Kuruluna sesleniyorum. Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Biz kimsenin değil, 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Burası baba ocağıysa, kimsenin babasının oyuncağı da değildir. Bu örgütün vicdanına inanan birisi olarak söylüyorum. 1.5 yıldır sesimizi duymayan yöneticilere sesleniyorum."

"ÇÖZÜM BİZİ KOVMAKSA KOVUN"

Kürsüden ayrılmadan önce salondaki partililere son bir kez seslenen Akay, yaşananlara bir son verilmesi gerektiğini vurguladı. Akay, "Hepimiz bu partinin evlatları mıyız değil miyiz, karar verin. Bizim tüm seçimler boyunca sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için nasıl çalıştığımıza tüm Tekirdağ şahittir. Bu partinin vicdanı tüm yaşananlara şahittir. Biz kellemiz koltukta partimiz için bu vazifeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Şimdi dönün yaşananlara bakın ve gereğini yapın. Çözüm bizi kovmaksa kovun, bu kavgaya, bu gidişe bir son verin. Yoksa bu gidiş gidiş değildir" diye konuştu.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bu çarpıcı konuşmasının hemen ardından kürsüden indi ve kongrenin yapıldığı salonu terk etti.