CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’nda, eski milletvekili adayı Baki Çoban’ın fotoğraflarına yapay zeka ile etek giydirildiğini iddia etmesi üzerine tartışma çıktı. Çoban’ın açıklamaları salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Simge Sarıyar
CHP kongresinde tansiyon yükseldi: “Yapay zekayla bana etek giydirdiler!”
CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı üyeleri, partililer ve delegeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, önce faaliyet raporları sunuldu; ardından mali ve idari konular görüşüldü. Genel kurulda söz alan eski CHP Sivas milletvekili adayı Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirerek dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Çoban, kişisel fotoğraflarının yapay zeka kullanılarak değiştirildiğini ve kendisine etek giydirilmiş şekilde paylaşıldığını öne sürdü.

"YAPAY ZEKA İLE ETEK GİYDİRİP PAYLAŞTILAR"

Baki Çoban, konuşmasında bu durumu kınayarak şu ifadeleri kullandı: “Merkez İlçe Başkanı Ergüder Sümbüloğlu’nun tebrik için ben kendi sosyal medya hesabımda şahsi bir paylaşım yaptım. Peki, siz ne yaptınız. Zekası yetersiz olan insanlar, yapay zekayı kullanarak benim resimlerime etek giydirdiler ve bu fotoğrafı paylaştılar. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Bu durumdan dolayı biraz utanın. Benim bu partili olduğuma kimsenin şüphesi olamaz.”

Çoban’ın bu açıklamaları üzerine salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Mevcut il başkanı Abdulvahapgazi Doğan, sözlerin ardından tepki gösterdi.

Kongrede yaşanan tartışma sonrası oturum kısa süreliğine durduruldu. Ardından program kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

chp kongre
