CHP Konya’da kriz: Gençlik kolları binaya mezar taşıyla bastı

CHP Konya İl Teşkilatı’nda gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alınması kararı büyük bir krize yol açtı. İl binası önünde mezar taşıyla eylem yapan partili gençler, yönetimle yaşanan arbedenin ardından binayı bastı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Konya'da CHP’li gençler, il gençlik kollarının tasfiye edildiği ve örgüt iradesinin yok sayıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde toplandı. Mevcut yönetimi sloganlarla istifaya çağıran grup, yanlarında getirdikleri mezar taşı ile yönetimin tutumuna tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından parti binasına girmek isteyen gençler ile görevliler arasında arbede yaşandı. 

"TASFİYE GİRİŞİMİNİ İFŞA EDİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan CHP Gençlik Kolları üyesi Yelda Sude Akça, il yönetiminin anti-demokratik uygulamalarla örgütü dizayn etmeye çalıştığını savundu. Akça, "Bugün burada bir görüş ayrılığını değil, örgüt iradesine yönelik açık bir tasfiye girişimini ifşa ediyoruz. Konya örgütünde adalet ve demokrasi iddiası bilinçli biçimde askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK ARKAMIZDA" ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Gençlik kolları üyeleri, Genel Merkez nezdinde "gençlik arkamızda" algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak gerçeğin böyle olmadığını dile getirdi. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin kişisel oyun alanı değildir. Delege pazarlıklarına bu partinin geleceğini teslim etmeyeceğiz” denildi.

