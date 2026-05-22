CHP kulislerini sallayan bilgi! "İmamoğlu ve Özel ekibi Kılıçdaroğlu ile uzlaşı için..."

Mahkemenin verdiği kararı Türk demokrasisinin geleceği ve halk iradesinin tescil edilmesi bakımından "tarihi" olarak nitelendirirken, Aydınlık Gazetesi'nin manşetini hatırlatan Aykut Diş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bugün Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde aynen bu ifadelerle çıktık: 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı satın alınamadı' dedik. Mahkemenin bu kararı, her ne kadar tedbirli bir karar da olsa, 38. Kurultay'da delege iradesinin sakatlandığını hukuken tescil etmiştir. Önceki yönetimin hile ve şaibe yoluyla o kurultayı ele geçirdiği saptanmıştır. Bu karar, Türkiye'de Amerika'nın iktidarları ve parti yönetimlerini belirleme devrinin bittiğinin en somut göstergesidir."

Karar Resmi Olarak Tebliğ Ediliyor, Kılıçdaroğlu Göreve Başladı

Edinilen kulis bilgilerine göre mahkeme kararı, CHP Genel Merkezi’nde bulunan önceki yönetime tebliğ edilmek üzere resmi yetkililer tarafından yola çıkarıldı. Sürecin çok hızlı ilerlediğini belirten Diş, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi bir belirsizliğe ve kaosa sürüklememek adına hızla vazife başına geçerek çalışmalara başladığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun dün ve bugün çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisiyle üst üste toplantılar yaptığı öğrenildi. Ayrıca somut adımlar kapsamında; Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in önceki yönetimi mali ve hukuki yetkilerinden azlettiği, Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanlığı görevine ise gazeteci Atakan Sönmez’in getirildiği açıklandı.

İmamoğlu ve Özel Ekibinden "Uzlaşma" İçin Gizli Elçi Trafiği!

Aykut Diş, canlı yayında ilk kez duyurduğu özel bir kulis bilgisini de paylaştı. Her ne kadar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi kamuoyuna "direneceğiz, binayı teslim etmeyeceğiz" mesajı verse de, arka kapıda Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşmak için aracıları devreye soktuklarını açıkladı:

"Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, partiyi hızla yeni bir kurultaya götürmek talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu’na aracı gönderdi. Bu aracılar arasında partinin eski genel sekreterlerinden Önder Sav’ın ve 'abi' pozisyonundaki bazı belediye başkanlarının ismi geçiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden edindiğimiz izlenim, kendisinin hiçbir elçiyle görüşmeyeceği yönünde. Kılıçdaroğlu, süreç yürütülecekse bunu herhangi bir aracıyla değil, doğrudan Özgür Özel ile konuşarak kucaklayıcı bir şekilde yürütmeye hazır."

80'in Üzerinde Milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na Tam Destek

Özgür Özel ve ekibinin tabanı sokağa ve genel merkez önüne çağırma hamlesinin boşa çıktığını belirten Diş, genel merkez bahçesinde toplanan birkaç bin kişinin çoğunluğunun CHP'li olmadığını, marjinal ve radikal sol örgütler olduğunu ifade etti. İzmir başta olmak üzere pek çok ilde tabanın eylemlere destek vermemesinin mevcut yönetimde hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

Buna karşın, dün ve bugün itibarıyla 80'in üzerinde milletvekili ile çok sayıda belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na "güvenimiz tam, seninle yol yürümeye hazırız" mesajını doğrudan veya yakın ekibi aracılığıyla ilettiği bildirildi.