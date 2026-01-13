CHP kurultay davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan dava ertelendi.

Simge Sarıyar
CHP kurultay davası ertelendi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 12 tutuksuz sanığın "seçim kanununa muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir aşamaya geçildi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine açılan davanın duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Savcı, suçun işlendiği tarihte CHP üyesi olan müşteki Lütfü Savaş’ın, mevcut suçtan zarar görme ihtimali bulunduğunu belirterek, dosyaya "mağdur" sıfatıyla katılması yönünde görüş bildirdi.

LÜTFÜ SAVAŞ MAĞDUR SIFATI ALDI

Dosyadaki eksik ifadelerin ve usule ilişkin diğer hususların tamamlanmasını talep eden savcılığın ardından mahkeme heyeti ara kararını verdi. Mahkeme, belediyelere gönderilen müzekkerelerin yanıtlarının beklenmesine karar verirken, Lütfü Savaş’ın davaya katılma talebini kabul etti. Bu kararla birlikte Savaş, dosyanın tarafı haline geldi.

DURUŞMA ŞUBAT AYINA ERTELENDİ

Yargılama süreci devam ederken mahkeme, savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına (katılma zorunluluğunun kaldırılmasına) hükmetti.

Dosyadaki eksiklerin giderilmesi için süre tanıyan heyet, bir sonraki duruşma tarihini 23 Şubat saat 09.00 olarak belirledi.

