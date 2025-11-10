CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: Mahkeme “müdahale edilemez” dedi, istinaf yolu açık bırakıldı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada 24 Ekim’de verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok" denildi. Mahkeme, karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu da belirtti.

CHP'DEN KARAR HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'den bir değerlendirme geldi. Çiftci, mahkemenin bu kararla "siyasi partilerin iç işleyişine, kurultay kararlarına ve demokratik iradesine adli yargının müdahale edemeyeceğini açık biçimde ortaya koyduğunu" ifade etti.

Çiftci'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçmez unsurları olduğu, kongre ve kurultay süreçlerinin seçim kurullarının denetimi altında gerçekleştiği, bu nedenle adli mahkemelerin kurultayları iptal etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Mahkeme ayrıca, davacıların ileri sürdüğü iddiaların soyut, delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu; iddiaların hiçbir somut belgeyle desteklenmediğini ve dava açma süresinin de çoktan geçmiş bulunduğunu belirtti." Gül Çiftci, bu kararın sadece kendi partileri için değil, "ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına geldiğini" savundu.

Çiftci, "Başından bu yana söylediğimiz gibi sonuç değil süreç odaklı olan ve tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nde karışıklık görüntüsü yaratma çabası taşıyan bu dönem artık geride kalmıştır" dedi. "Uzun bir süredir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bilgisi doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla yürüttüğümüz ve partimizin alınmaya çalışıldığı ablukaya ilişkin mücadelemizin haklılığı bir kez tescillenmiştir" diyen Çiftci, destek verenlere teşekkür etti.

Çiftci, "Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci Olağan Kurultay'a "şaibe karıştırıldığını" iddia etmişti. Delegelerin oylarının "rüşvet karşılığında satın alındığı" öne sürülerek farklı mahkemelerde davalar açılmış, bu davalar daha sonra 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını savunuyordu. Kurultayın "yok hükmünde" (mutlak butlan) sayılmasını isteyen davacılar, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyordu. Aynı davacılar, 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi gerektiğini iddia ediyordu.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 26 Mayıs günü görülmüş ve davalıların ilk duruşmadaki ihtiyati tedbir talebi reddedilerek duruşma 30 Haziran'a ertelenmişti. 30 Haziran'daki duruşmaya kısa bir süre kala ise, tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile 11 kişi hakkında "CHP delegelerine oy karşılığında para verildiği" iddiasına yönelik ayrı bir ceza davası iddianamesi tamamlanmıştı.

Bu ceza davası dosyası Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, ancak mahkeme "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu görevsizlik kararına itiraz ederken, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan hukuk davası da bu itirazın sonucunun beklenmesi için 8 Eylül'e, daha sonra da 15 Eylül'e ertelenmişti.

15 Eylül'deki duruşmada davacı vekilleri bir kez daha ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş, ancak mahkeme heyeti bu talebi de reddetmişti. Mahkeme ayrıca, davaya konu her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istemişti.