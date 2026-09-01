CHP kurultay davasında karar! 8 delege tahliye oldu

Kurultay sürecinde delegelerin oy iradesine müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan ve mutlak butlan kararıyla sonuçlanan süreç kapsamında tutuklu bulunan 9 şüpheliden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Alınan kararla birlikte dosyada tutuklu kalan tek isim Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek oldu.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Mahkemenin değerlendirmesi sonucunda cezaevinden tahliyesine karar verilen 8 ismin Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken olduğu bildirildi. Şüphelilerin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Olağan Kurultay'da yaşananlara ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla geçtiğimiz mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbüken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı soruşturmada yer alan Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.