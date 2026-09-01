CHP kurultay davasında karar! 8 delege tahliye oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP kurultay davasında karar! 8 delege tahliye oldu
Yayınlanma:

Kurultay sürecinde delegelerin oy iradesine müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan ve mutlak butlan kararıyla sonuçlanan süreç kapsamında tutuklu bulunan 9 şüpheliden 8'i hakkında tahliye kararı verildi. Alınan kararla birlikte dosyada tutuklu kalan tek isim Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek oldu.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Mahkemenin değerlendirmesi sonucunda cezaevinden tahliyesine karar verilen 8 ismin Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken olduğu bildirildi. Şüphelilerin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Olağan Kurultay'da yaşananlara ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla geçtiğimiz mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmıştı.
23 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbüken tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı soruşturmada yer alan Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatlarıAkaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatlarıEkonomi
Diyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendiDiyarbakır'da nefes kesen maç! Amedspor, son dakika golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendiSpor
chp kurultay
Günün Manşetleri
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon!
Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu!
O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı
Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı
YouTuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Mekke Anlaşması kapsamında ortak açıklama
Batan gemide hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Yeşil Vatan'ı yakanlara ağır ceza!
Ortaokul katliamında iddianame çıktı
Çok Okunanlar
Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatları Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatları
SGK uzmanından net tarih! SGK uzmanından net tarih!
Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne ka Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne ka
O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!