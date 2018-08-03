CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı bildirildi.

CHP’de muhalifler topladıkları imzaları dün Genel Merkez’e teslim etti. Muhalifler, noter tasdikli 630 imzaya ulaştıklarını duyurdu.



CHP yönetiminden bugün yapılan açıklamada ise olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığı ifade edildi.



Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605’e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı.



Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bunun tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.



Muharrem İnce ekibinin sözcülerinden eski milletvekili ve CHP PM üyesi Gaye Usluer, HaberTürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Genle merkezin açıklaması ve ardındaki detaylarla ilgili bilgim yok. Bize de resmi olarak tebligat yollamaları gerekecek. Biz dün saat 16.00'da belgeleri götürdük, genel başkan yardımcılarıyla sohbet ettik ve orada sorduk, genel merkeze gelen imza var mı, çeken var mı diye. Bize bilgileri olmadığını, bilgi veremeyeceklerini söylediler" dedi. Usluer, böyle devam etti:



"Biz 18.00'de ayrıldık, 10 dakika sonra 'Yeterli olmadığı' açıklaması yapıldı. Ben bunu samimi görmüyorum. Eğer samimilerse bize niye açıklamadılar; eğer yok ellerinde bilgi yoksa neden böyle bir açıklama yaptılar!



Şu anda genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 630 noter tasdikli imzanın 622'sini tekrar kayıt altına alarak teslim etti. 830 imza da teslim etsek hiçbir şey değişmeyecekti. Siyasi partiler yasasında salt çoğunluğun yüzde 20'sinin imzasıyla toplanır diyor; tüzük ise yüzde 50+1. Bu tüzük zaten baştan başa antidemokratiktir, demokrasi garabetidir."