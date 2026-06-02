CHP Kurultay soruşturmasında deprem! İtirafçı Turgut Koç yeni ifade için Çağlayan'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen ve cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Turgut Koç, ek ifade vermek üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getiriliyor. Soruşturmanın seyrini baştan aşağı değiştirebilecek nitelikte yeni beyanlarda bulunması beklenen Koç'un savcılık makamı karşısına çıkmasıyla, kurultay sürecindeki iddialara ilişkin yargı incelemesi daha da derinleşiyor.

Kritik soruşturma kapsamında daha önce cezaevinden dilekçe yazarak ek ifade veren iş insanı Turgut Koç, CHP’nin genel başkan değişiminin yaşandığı kurultayda delegelerin oyları karşılığında para, siyasi destek ve belediye başkanlığı vaatleri üzerinden pazarlıklar yapıldığını ileri sürmüştü. Özgür Özel’in en büyük destekçisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu iddia eden Koç, bizzat şahit olduğunu öne sürdüğü olayları anlatarak kurultaydaki oy verme sistemini deşifre etmişti.

KABİNLERDE ŞOK YÖNTEM: DELEGE KARTLI VE OY PUSULALI FOTOĞRAF OYUNU

Turgut Koç, kurultayda hangi delegenin kime oy vereceğinin ispat şeklini anlatırken kabinlerde uygulanan özel bir yönteme dikkat çekmişti. İtirafçı iş insanı, oy kullanan delegelerin kendilerine ait delege kartını, nüfus cüzdanını ve kullanılmış damgalı bulunan oy pusulasının yanına koyarak cep telefonuyla fotoğrafını çektiklerini iddia etmişti. Bu fotoğraflar sayesinde kimin hangi adaya oy verdiğinin kesin olarak anlaşıldığını belirten Koç, normal şartlarda kabinlerde telefon kullanılmasının tamamen yasak olduğunu ancak bir şekilde delegelerin içeriye telefonla girmesinin sağlandığını dile getirmişti.

ETİMESGUT DELEGESİNE BANKA ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ İDDİASI

Savcılık makamına verdiği önceki ifadesinde, kurultay günü delegelere bizzat para transferi gerçekleştirdiğini belirterek banka kayıtlarını adres gösteren Turgut Koç, somut örnekler de paylaşmıştı. Kurultayın yapıldığı gün Ankara Etimesgut delegesi olan kişiye Özgür Özel’i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden şahsi hesabından para gönderdiğini itiraf eden Koç, ilgili delegenin aslında kurultay günü kendilerinden 20 bin TL para talep ettiğini, ancak o an hesaptan 10 bin TL gönderebildiğini söylemişti. İş insanı, bu para transferi karşılığında iki kurultay delegesinin Özgür Özel’i desteklediğini öne sürmüştü.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOLTUKLARI PAZARLIK KONUSU YAPILDI

İş insanı Turgut Koç’un bir diğer önemli iddiası ise Yalova ve Edirne Belediye Başkanlığı adaylıklarının delege oyları karşılığında birer vaat olarak masaya sürüldüğü yönündeydi. Yalova, Bolu ve Sakarya İl Başkanlarını Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile doğrudan görüştürdüğünü belirten Koç, Yalova ili belediye başkanlığı için açıkça pazarlık yapıldığını iddia etmişti. Söz konusu delegelerin kurultayda oy vermeleri karşılığında, şu anki Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’in aday gösterilerek seçilmesinin sağlandığını savunmuştu.

Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Özgür Özel'e destek vermesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile doğrudan telefon teması kurulduğunu da öne süren Koç, Nadir Ataman’ın kendi cep telefonundan Ekrem İmamoğlu’nu arayarak Recep Gürkan’ın genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'i destekleyeceğini beyan ettiğini belirtmişti. İtirafçı iş insanı, bu destek karşılığında yeni dönem Edirne Belediye Başkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den kesin söz alındığını, bu hatta maddi bir para transferi gerçekleşmeyip pazarlığın tamamen başkanlık makamı üzerinden döndüğünü iddia etmişti.

İBB DİJİTAL İLETİŞİM MERKEZİNDEKİ GİZLİ DELEGE GÖRÜŞMELERİ

Delege ikna süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi binalarının da aktif olarak kullanıldığını ileri süren Turgut Koç, Kocaeli Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Othan’ı, randevusunu Onursal Adıgüzel’in organize ettiği bir sistemle İBB'nin Dijital İletişim Merkezi binasına götürdüğünü söylemişti. Burada Ekrem İmamoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirildiğini ve bu temasın ardından Gebze ekibinin Özgür Özel’e desteğinin kilitlendiğini iddia etmişti.

Koç ayrıca, Kahramanmaraş delegelerinin Özgür Özel ile temasını Kalender Özdemir’in sağladığını, Gaziantep CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun ise doğrudan Veli Ağbaba ile görüştüğünü kaydederek, bu illerdeki delege oyları karşılığında ne gibi vaatler verildiğinin savcılıkça geriye dönük araştırılması gerektiğine işaret etmişti. Tüm bu sarsıcı iddiaların ardından, tutuklu iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi’nde vereceği yeni ek ifadelerin soruşturmayı hangi üst düzey siyasilere sıçratacağı tüm siyasi partiler tarafından nefesler tutularak izleniyor.