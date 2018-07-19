Muhalefet imza sayısını açıkladı. Genel Merkez’den yalanlama geldi.
CHP’de olağanüstü kurultay talebinde kritik süreç başladı. Parti içi muhalefetten önemli isimler Meclis’te bir kez daha kameralar karşısına geçti, imza sayısını açıkladı.
İmza sayının gün içinde 600’ü geçeceği iddia ediliyor.
CHP’de olağanüstü kurultay taleplerine yenileri de eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay değişim talebinde bulundu, görevinden istifa etti. Diğer bir başdanışman Ali Arif Özzeybek ise gelinen noktadan Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutarak hem görevinden hem de CHP üyeliğinden istifa etti
CHP’de istifa sesleri yükselirken, Genel Merkez ise yeterli imzaların toplanamayacağı görüşünde.
Delegelerin salt çoğunluğu alan 625 imzanın toplandığı takdirde ise Genel Merkez 45 gün içinde kurultay çağrısı yapmak zorunda kalacak.
Delegelerin hafta başında noter kanalıyla başlattığı imza sürecinin parti tüzüğüne göre 15 gün içinde son bulması gerekiyor. CHP’de şimdi gözler “delege” hesaplarında.
ulusal.com.tr
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