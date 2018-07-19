CHP’de olağanüstü kurultay sürecinde son dönemece girildi. 625 delegeye ulaşması gereken parti içi muhalefet imza sayısını 526 olarak açıkladı. Genel Merkez ise imzalarda son rakamın 438 olduğu görüşünde. Ana muhalefet partisinde şimdi herkesin gözü kurultay için toplanması gereken imzalarda.

Muhalefet imza sayısını açıkladı. Genel Merkez’den yalanlama geldi.CHP’de olağanüstü kurultay talebinde kritik süreç başladı. Parti içi muhalefetten önemli isimler Meclis’te bir kez daha kameralar karşısına geçti, imza sayısını açıkladı.İmza sayının gün içinde 600’ü geçeceği iddia ediliyor.CHP’de olağanüstü kurultay taleplerine yenileri de eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay değişim talebinde bulundu, görevinden istifa etti. Diğer bir başdanışman Ali Arif Özzeybek ise gelinen noktadan Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutarak hem görevinden hem de CHP üyeliğinden istifa ettiCHP’de istifa sesleri yükselirken, Genel Merkez ise yeterli imzaların toplanamayacağı görüşünde.Delegelerin salt çoğunluğu alan 625 imzanın toplandığı takdirde ise Genel Merkez 45 gün içinde kurultay çağrısı yapmak zorunda kalacak.Delegelerin hafta başında noter kanalıyla başlattığı imza sürecinin parti tüzüğüne göre 15 gün içinde son bulması gerekiyor. CHP’de şimdi gözler “delege” hesaplarında.