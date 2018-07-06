CHP Sözcüsü Bülent Tezcan kurultay tartşmalarının yaşandığı günlerde merak edilen sorulara cevap verdi.

NTV canlı yayınına konuk olan CHP Sözcüsü'nün açıklamaları şöyle:



"Sayın Muharrem İnce'nin 81 milyoncun Cumhurbaşkanı olması, CHP rozetini çıkarması kampanyanın parçası. Hepimiz partiden çok oy almasını istedik. Sayın İnce de kampanya dönemi boyunca Sayın Erdoğan ile yarıştı. Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakacağız. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Sayın Genel Başkanı'nın bu işi götüremiyor demek için süreci kötü yönetti demek lazım. Kimse süreci kötü götürdü demiyor. Atılan adımlar doğruysa, bu oylarda pay var. Sayın İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir isimdir. Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diğer kurultaya kadar genel başkandır.

Özel bir gerginlik yok. Bir kesim 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diyor. Bu iddiaların tahammül edilmez gerginlik olarak görmek mümkün değil. İmza toplanırsa kurultay toplanır, imza toplanmazsa seçim hazırlıkları sürer.