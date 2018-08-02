CHP'de muhalif isimler olağanüstü kurultay toplanması için topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti. Usluer 630 imza toplandığını açıkladı.

CHP PM üyesi Gaye Usluer şunları söyledi:

16 Temmuz 2018 tarihinde TBMM’de yine delegelerimizi temsilen, temsili bir heyet olarak olağanüstü kurultay talebimizi açıklamıştık. Bugün yine delegelerimizi temsilen, bir il başkanımız, bir yüksek disiplin kurulu üyemiz, iki vekil arkadaşımız ve bir PM üyesi olarak temsili heyet olarak imzaları teslim etmeden bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük.



Bir düğüm var. Ve biz diyoruz ki bu düğümü, bir düğüne çevirelim. Biz diyoruz ki, CHP’nin kurultayları aynı zamanda CHP’nin düğünleridir. Önümüzde yerel seçimler var. Ve 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 22,6’lık bir sonucumuz var. Biz diyoruz ki yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. 16 Temmuz’daki basın açıklamamızda da söylemiştik. İsteğimiz şudur, CHP’nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz bir kadro hareketinin CHP’de başlamasıdır.



Delege imzaları için bir noter şartının olmadığını görüyoruz. Siyasi partiler yasasına bakıyoruz, belediyelerin salt çoğunluğunun 5’te biri talebiyle olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter şartı var. Yüzde 50+1 şartı var. Yani toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının imzası alınmış olması gerekiyor ki olağanüstü kurultay yapılabilsin. Süreçte delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda 1240 delege sayımız. İmza sayısının 621 olması gerekiyor.



Günlerdir merak ettiğiniz rakamı paylaşmak istiyoruz. Noter tasdikli imza sayımız 630.