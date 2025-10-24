Chp kurultayı davasında karar çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) siyasi geleceği açısından yakından takip edilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada nihai karar açıklandı. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti önemli bir hükme imza attı.

Mahkeme, kurultayların iptali için açılan davanın "konusuz kaldığı" gerekçesiyle reddine karar verdi. Bu kararla birlikte, davacıların kurultayın "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) ile malul olduğu yönündeki talebi de mahkeme tarafından reddedilmiş oldu.

BEŞİNCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşması bugün saat 10.00 itibarıyla başladı ve karar bu duruşmada çıktı.

ÖNCEKİ DURUŞMALARDA NE OLMUŞTU?

Dava sürecinde daha önceki duruşmalarda da önemli ara kararlar alınmıştı. 15 Eylül’de gerçekleşen bir önceki duruşmada mahkeme, davacı vekilinin kurultay kararlarının uygulanmasının durdurulmasına yönelik "ihtiyati tedbir" talebini reddetmişti.

Mahkeme aynı duruşmada, iptali istenen her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesinin bir sonraki duruşmaya (bugünkü duruşma) kadar mahkemeye sunulmasını da ara karar olarak hükme bağlamıştı. İstenen bu delege listelerinin dava dosyasına girdiği öğrenildi.

DURUŞMA ÖNCESİ CHP'DEN YENİ KURULTAY KARARI GELMİŞTİ

Bu kritik mahkeme kararı öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi önemli bir adım atmış, partinin 39’uncu olağan kurultayını toplama kararı almıştı. CHP'nin yeni olağan kurultayının 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.