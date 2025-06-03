CHP Kurultayı iddianamesi kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları, resmi olarak yargı sürecine taşındı. Kurultayda Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği sürece dair hazırlanan iddianame, ilgili mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, kurultay sürecinde görev alan ve çeşitli iddialarla gündeme gelen 12 isme yönelik "seçim usulsüzlüğü ve resmi evrakta tahrifat" gibi suçlamalar yer aldı. Sanıklar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.