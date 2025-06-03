CHP Kurultayı iddianamesi kabul edildi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşandığı öne sürülen usulsüzlük iddiaları, yargıya taşındı. Mahkeme, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Sanıklar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları, resmi olarak yargı sürecine taşındı. Kurultayda Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği sürece dair hazırlanan iddianame, ilgili mahkeme tarafından kabul edildi.
İddianamede, kurultay sürecinde görev alan ve çeşitli iddialarla gündeme gelen 12 isme yönelik "seçim usulsüzlüğü ve resmi evrakta tahrifat" gibi suçlamalar yer aldı. Sanıklar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.