CHP'nin 36. Olağanüstü Kurultayı salonunda ilk kriz “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganının atılmasının ardından salonda son ses müzik açılmasıyla yaşandı. Bu arada Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görüldüğü kaydedildi. Hikmet Çetin davetliler arasında zor yer bulduğu aktarıldı. Murat Karayalçın'ın tepki göstererek salonu terk ettiği ifade edildi

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı bugün toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan kurultayın, 1’inci gününde genel başkanlık seçimi yapılıyor. 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri ise 2’nci gün yapılacak seçimlerde belirlenecek.



CHP’nin 36. Olağanüstü Kurultayı, bugün saat 10.00’da Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. Bin 266 delege ile toplanan kurultay iki gün sürecek. Birinci günde Genel Başkanlık seçimleri, ikinci günde ise Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapılacak.



KILIÇDAROĞLU İLE İNCE YARIŞACAK



CHP’de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı. CHP tüzüğüne göre aday adaylarının, aday olabilmek için en az 127 imzalı dilekçe ile Divan Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor. Genel Başkanlık için gerekli imza sayısını Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İnce’nin de bulabileceği tahmin ediliyor. Diğer adayların yeter sayıda imza bulamamaları halinde genel başkanlık yarışının Kılıçdaroğlu ile İnce arasında geçmesi bekleniyor.



ATATÜRKÇÜLERE ŞANS VERİLMİYOR



Kurultayda, aday adayları arasında Atatürkçülüğe vurgu yapan ve CHP’nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini savunan Ümit Kocasakal’a şans verilmiyor. CHP’liler, Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”nü, “Ben HDP’lilerle yürümezdim” diye eleştiren Kocasakal’ın 127 imzayı bulamayacağını ifade ediyor. Adaylık açıklamasında Atatürkçü değerlere sahip çıkan bir diğer isim olan Ömer Faruk Ağaoğlu’nun da benzer şekilde aday aday olarak kalacağı ifade ediliyor.



KURULTAYDA İLK KRİZ



Haber7'de yer alan habere göre, salonda ilk kriz “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganının atılmasının ardından salonda son ses müzik açılmasıyla yaşandı.



KARAYALÇIN SALONU TERK ETTİ



Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görüldüğü kaydedildi.



Hikmet Çetin davetliler arasında zor yer bulduğu aktarıldı.



Murat Karayalçın'ın tepki göstererek salonu terk ettiği ifade edildi.



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