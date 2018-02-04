Ankara Spor Salonu'nda çok sayıda kişinin yedikleri kumanyalardan zehirlendiği belirtildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na katılan çok sayıda partilinin yedikleri kumanyadan zehirlendikleri belirtildi.



Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.



112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.



Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.



Zehirlenmeler nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yedikleri kumanyadan zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmeler nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.



Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda, kusma ve mide bulantısı şikayetlerinde bulunanlara 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Sedyelerle salondan çıkarılan partililer daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Mustafa Kemal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye Yüksek İhtisas ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine kaldırıldı.



Zehirlenme nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Zehirlenme belirtisiyle tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.