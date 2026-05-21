CHP kurultayı satın alınamadı

CHP 38. olağan kurultayına ilişkin davada karar açıklandı. Dava mutlak butlan kararı verildi. Karara göre bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
CHP kurultayı satın alınamadı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, parti yönetiminin idari yapısını doğrudan etkileyecek olan "mutlak butlan" kararını açıkladı. Mahkemenin verdiği bu yeni karar doğrultusunda, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık görevine geri dönmesi kararlaştırıldı.

MÜDAHALE DEĞİL, İRADENİN SAPTANMASI

Süreç boyunca dile getirilen "mahkeme kararıyla genel başkanlık" yorumlarının aksine, yargı makamları CHP'nin iç iradesine müdahale etmedi. Mahkeme, kurultay sürecinde ortaya çıkan usulsüzlükleri tespit ederek kurultay delegelerinin özgür ve gerçek iradesini saptadı. Böylece kurultayın asıl iradesi mahkeme tarafından hükme bağlanmış oldu.

PARAYLA MÜDAHALE EYLEMİ MAHKUM OLDU

Kurultay sürecine gölge düşüren ve delege iradesini menfaat ilişkileriyle yönlendirmeye çalışan eylemler, bu kararla birlikte hukuken mahkum edildi. Mahkeme, kurultayın gerçek iradesini hükme bağlayarak parti tabanının özgün eğilimini yasal güvenceye kavuşturdu.

Alınan bu ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda, üst mahkemedeki temyiz süreci devam ederken, parti resmi olarak 38. Kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve yönetim zeminine geri dönmüş oldu.

Özgür Özel ve yönetimi geçersiz mi sayılacak? CHP’nin kader davasında iki kritik senaryo!Özgür Özel ve yönetimi geçersiz mi sayılacak? CHP’nin kader davasında iki kritik senaryo!Gündem
228 kişiye mezar olan uçak kazası davasında yıllar sonra gelen karar: İki havacılık devi suçlu bulundu228 kişiye mezar olan uçak kazası davasında yıllar sonra gelen karar: İki havacılık devi suçlu bulunduDünya
chp Özgür Özel kemal kılıçdaroğlu
Günün Manşetleri
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP kurultayı satın alınamadı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HAYAT 112 ACİL' uygulaması
Önemli açıklamalar
Tokat'ta 4 binden fazla hane boşaltıldı!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek" Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"
Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu