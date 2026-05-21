CHP kurultayı satın alınamadı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, parti yönetiminin idari yapısını doğrudan etkileyecek olan "mutlak butlan" kararını açıkladı. Mahkemenin verdiği bu yeni karar doğrultusunda, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık görevine geri dönmesi kararlaştırıldı.

MÜDAHALE DEĞİL, İRADENİN SAPTANMASI

Süreç boyunca dile getirilen "mahkeme kararıyla genel başkanlık" yorumlarının aksine, yargı makamları CHP'nin iç iradesine müdahale etmedi. Mahkeme, kurultay sürecinde ortaya çıkan usulsüzlükleri tespit ederek kurultay delegelerinin özgür ve gerçek iradesini saptadı. Böylece kurultayın asıl iradesi mahkeme tarafından hükme bağlanmış oldu.

PARAYLA MÜDAHALE EYLEMİ MAHKUM OLDU

Kurultay sürecine gölge düşüren ve delege iradesini menfaat ilişkileriyle yönlendirmeye çalışan eylemler, bu kararla birlikte hukuken mahkum edildi. Mahkeme, kurultayın gerçek iradesini hükme bağlayarak parti tabanının özgün eğilimini yasal güvenceye kavuşturdu.

Alınan bu ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda, üst mahkemedeki temyiz süreci devam ederken, parti resmi olarak 38. Kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve yönetim zeminine geri dönmüş oldu.