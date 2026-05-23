CHP kurultayı soruşturması: 9 kişi tutuklandı
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında karar verildi.
Soruşturmada, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları araştırılıyor.
7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’daki adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya ve Gaffar Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı