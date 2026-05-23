CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltı: İşte gözaltına alınan isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultay sürecinde delegelerin iradesine müdahale edildiği iddiaları üzerine başlattığı hukuki süreci genişletti. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dosya üzerinde çalışmalarını tamamlayan güvenlik güçleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Ekipler tarafından adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 13 kişinin kimlikleri netlik kazandı. Yakalanan isimler arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da bulunduğu kayıtlara geçti. Şüpheliler, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin listesi şu şekilde paylaşıldı:

"Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akpek Şenay."