CHP'nin 36'ıncı Olağan Büyük Kurultayı yarın Ankara'da toplanacak. Ana teması "Adalet ve Cesaret" olarak belirlenen Arena Spor Salonundaki kurultayda 4 isim genel başkan olmak için yarışacak. İlk gününde yeni genel başkanın seçileceği kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi üyeleri için sandığa gidilecek.

CHP'nin 36'ıncı Olağan Büyük Kurultayı 3 ila 4 Şubat tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Kurultaya saatler kaldı.



Ana teması "Adalet ve Cesaret" olarak belirlenen kurultayla 4 isim genel başkan olmak istiyor. 8 yıldır Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu aday adaylığını açıkladı.



Kurultayın ilk günü genel başkanlık için seçim yapılacak. İkinci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.



Seçimler çarşaf liste ile yapılacağı için kurultayda "liste savaşları" yaşanması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, İnce cephesi ve Selin Sayek Böke ile İlhan Cihaner'in başını çektiği "Sol Gövde" adlı grup ayrı ayrı Parti Meclisi listesi çıkaracak.



CHP Genel Merkezi, yaklaşık 600 polisin görevlendirildiği kurultay için provokasyonlara karşı da özel uyarılar yaptı.



CHP tüzüğüne göre bir kişinin genel başkanlığa aday olabilmesi için delegenin yüzde 10'unun yani yaklaşık 125 kişinin imzasını alması gerekiyor. Bu kapsamda sadece Muharrem İnce'nin şu ana kadar yeteri sayıya ulaştığı belirtildi.



Kurultayı Ulusal Kanal'a değerlendiren CHP kurmayları, İnce'nin bu defa daha fazla delege oyunu alacağı görüşünde. İllerde yapılan kongrelerde Kılıçdaroğlu'nun kendine yakın isimleri delege olarak seçtirdiğini de ifade eden kurmaylar, ancak Parti Meclisi'nde tüm dengelerin değişebileceğine dikkat çekti.



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