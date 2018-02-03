AKP TEMSİLCİ GÖNDERMEDİKaynak: DHA
Genel başkan aday adayı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte tribünleri selamladı.
Bir süre sonra alana gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte partilileri karanfil atarak selamladı.
AKP'nin kurultaya temsilci göndermeme kararı aldığı bildirildi.
'EY KILIÇDAROĞLU' KLİBİ VE 'ADALET' FİLMİ GÖSTERİLDİ
Öte yandan sahnenin arkasında yer alan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ey Kılıçdaroğlu" ve "Dinle dinle" sözlerinin yer aldığı kısa klip sık sık gösterildi.
Bu sırada partililerin yuhaladığı duyuldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı adalet yürüşünün yer aldığı görüntülerden oluşan 'Adalet' filmi gösterildi.
CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı başladı. Kurultayda platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterildi
Etiketler; #chp #erdoğan #binali yıldırım
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