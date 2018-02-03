Sosyal medya CHP'li Selin Sayek Böke'nin PYD ile ilgili verdiği cevabı tartışıyor. Habertürk'te Küpra Par'ın "PYD'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz" sorusuna CHP'li Selin Sayek Böke'den ilginç cevap geldi! Böke, 'Şimdi ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olarak değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve yapıya sahip değiliz' dedi