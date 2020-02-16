CHP kurultayında liste krizi
CHP 37'nci Ankara Olağan İl Kurultayı’nı topladı. İki adayın yarıştığı seçimlerde neler oldu?
GÜNDEM 16.02.2020, 19:55 16.02.2020, 20:20
CHP kurultayında liste krizi yaşandığı belirtiliyor. Genel merkezin belirlediği tek aday Ali Hikmet Akıllı'nın yönetim listesinde yer almayan bazı delegeler itiraz etti. Zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar yüzünden şu anda oy verme işlemi başlayamadı.
Divan başkanlığı oy verme işleminin başlamadığı için listeyi beklerken itiraz eden delegelerle toplantı yapılıyor.