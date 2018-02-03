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CHP kurultayında son dakika gelişmesi: Muharrem İnce imzayı topladı

CHP'de Muharrem İnce, genel başkan adaylığı için gerekli imzayı topladı

CHP kurultayında son dakika gelişmesi: Muharrem İnce imzayı topladı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda sürüyor.

Kurultayın birinci gününde genel başkanlık seçimi yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasının ve divan başkanı seçilen Yılmaz Büyükerşen'in Kurultay mesajlarının ardından ikinci kez kürsüye gelerek bir konuşma daha yaptı.

Kılıçdaroğlu, 1 saat süren konuşmasını "Hak, Hukuk ve Adalet" sloganıyla bitirirken kurultay salonunda Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde de kullanılan marş çalındı.

MUHARREM İNCE ADAY OLDU

Muharrem İnce, genel başkan adaylığı için gerekli imzayı topladı.

İnce'nin 165 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kurultay #muharrem ince #kemal kılıçdaroğlu
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