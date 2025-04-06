CHP kurultayında sürpriz gelişme: Tek aday Özgür Özel kaldı

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplandı. Kurultayın en dikkat çeken gelişmesi ise adaylık sürecinde yaşandı. Son Dakika haberine göre, daha önce adaylığını açıklayan Berhan Şimşek, yeterli imzayı zamanında teslim edemediği için divan tarafından başvurusu kabul edilmedi. Bu gelişmeyle birlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda tek aday olarak kaldı.

ÜMİT UYSAL DA ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Kurultay başlamadan önceki saatlerde, bir diğer aday olan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dikkat çeken bir kararla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Uysal, “Partimi yıpratmamak adına adaylığımı sürdürmeyeceğim” açıklamasını yaptı. Böylece gözler Özgür Özel ve Berhan Şimşek’e çevrildi.

BERHAN ŞİMŞEK: “5 DAKİKA GEÇ KALDIK, DİVAN KABUL ETMEDİ”

Kurultay salonunda tartışmalara neden olan asıl gelişme ise Berhan Şimşek cephesinden geldi. Şimşek, adaylık için gerekli olan 97 delege imzasını topladığını ancak divana 5 dakika geç teslim ettiği için başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel'e Sayın Murat Emir'le Sayın Ali Mahir Başarır'la konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim"

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞTI

Berhan Şimşek, kurultay salonunda Özgür Özel ile de kısa süreli bir tartışma yaşadı. Adaylık süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık, kurultay atmosferinde gerginliğe neden oldu. Bazı delegeler, sürecin daha esnek yürütülebileceğini savunurken, divan kararı uygulanarak Şimşek’in adaylığı reddedildi.

DİVAN BAŞKANLIĞINA NURİ ÇAVUŞOĞLU SEÇİLDİ

Kurultayda Divan Başkanlığı görevine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öneriyi delegelere sundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Böylece kurultay, Çavuşoğlu’nun divan başkanlığında yürütülmeye başlandı.